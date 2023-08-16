Испанские власти эвакуировали более трех тысяч человек из-за пожаров на острове
Фото: скриншот видео
Более 3 тысяч человек эвакуированы из четырех населенных пунктов из-за бушующих лесных пожаров на испанском острове Тенерифе, сообщает Zakon.kz.
В частности, были эвакуированы деревни Аррате, Чивисайя, Медиа-Монтанья и Ахафона.
Как пишет газета El País, также власти закрывают несколько дорог.
Отмечается, что пожар начался во вторник вечером в северо-восточной части Тенерифе, в лесистой местности, где крутые ущелья.
Как уточняется, воду на охваченную огнем территорию парка сбрасывали с вертолетов.
Ранее сообщалось, что 44 человека эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Актобе.
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