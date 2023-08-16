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Испанские власти эвакуировали более трех тысяч человек из-за пожаров на острове

Испания Фото: скриншот видео
Более 3 тысяч человек эвакуированы из четырех населенных пунктов из-за бушующих лесных пожаров на испанском острове Тенерифе, сообщает Zakon.kz.

В частности, были эвакуированы деревни Аррате, Чивисайя, Медиа-Монтанья и Ахафона.

Как пишет газета El País, также власти закрывают несколько дорог.

Отмечается, что пожар начался во вторник вечером в северо-восточной части Тенерифе, в лесистой местности, где крутые ущелья.


Как уточняется, воду на охваченную огнем территорию парка сбрасывали с вертолетов.

Ранее сообщалось, что 44 человека эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Актобе.

Елена Беляева
Испания
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