44 человека эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Актобе
Фото: МЧС РК
Огнеборцы Актюбинской области спасли и эвакуировали 44 человека при пожаре в многоэтажке, сообщает Zakon.kz.
Загорелась квартира в одном из пятиэтажных жилых домов по улице Жаманкулова. Вызов о пожаре поступил в 13:22 – в квартире на первом этаже произошло загорание домашних вещей.
"Прибыв на место вызова, огнеборцы приступили к тушению пожара и эвакуации жителей. Благодаря оперативным действиям огнеборцев при проведении разведки с помощью спасательных колпаков спасены 4 человека. Также по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 10 детей".МЧС РК
Пожар ликвидировали в 13:47. Площадь пожара составила 20 м². Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
В тушении пожара задействовали 26 пожарных и 6 единиц техники ДЧС Актюбинской области. Также на место пожара выезжала бригада филиала Центра медицины катастроф.
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