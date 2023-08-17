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У россиянки украли 300 тысяч рублей во время перелета из Астаны

россиянка потеряла деньги в аэропорту Фото: pixabay
Мастер маникюра летела из Екатеринбурга в Астану и обратно. С собой взяла 400 тысяч рублей наличными в чемоданчике. Женщина не закрыла чемодан на замок, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Ural Mash, в Астане женщина потратила 100 тысяч рублей.

При возвращении она сдала в багаж чемодан с оставшимися 300 тысячами рублей. По прилету в Екатеринбург багаж выдали уже без денег.

Сообщается, что деньги должны были пойти на сбор детей в школу.

Полиция ведет проверку, подозреваемых пока нет.

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Редакция Zakon.kz
Россия Астана
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