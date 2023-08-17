У россиянки украли 300 тысяч рублей во время перелета из Астаны
Фото: pixabay
Мастер маникюра летела из Екатеринбурга в Астану и обратно. С собой взяла 400 тысяч рублей наличными в чемоданчике. Женщина не закрыла чемодан на замок, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-канала Ural Mash, в Астане женщина потратила 100 тысяч рублей.
При возвращении она сдала в багаж чемодан с оставшимися 300 тысячами рублей. По прилету в Екатеринбург багаж выдали уже без денег.
Сообщается, что деньги должны были пойти на сбор детей в школу.
Полиция ведет проверку, подозреваемых пока нет.
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