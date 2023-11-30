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10 тысяч пончиков украла жительница Австралии

10 тысяч пончиков украла жительница Австралии Фото: pixabay
В Австралии женщина угнала фургон с 10 тысячами пончиков, передает Zakon.kz.

Как пишет Metro, австралийка, укравшая 10 тысяч пончиков, скрылась в неизвестном направлении. 

Оказалось, что 29 ноября фургон со сладостями направлялся в Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс. Экспедиторы сделали остановку на станции техобслуживания в Карлингфорде и вышли из автомобиля. А когда намеревались продолжить путь, то не обнаружили ни машину, и 10 тысяч пончиков в ней. 

Полиция предполагает, что грабеж и угон могла совершить женщина. Это подтвердили и свидетели, описа ее в возрасте около 30 лет с длинными темными волосами. Похитительница пончиков была в черной одежде с белой сумочку. Пока неизвестно, каким образом сладкоежка проникла в большегруз. 

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