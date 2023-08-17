Талибы объявили деятельность политических партий в Афганистане незаконной

Запрещенный в Казахстане Талибан рассматривает партии в стране как один из факторов дестабилизации своей системы и именно поэтому запрещает их деятельность, сообщает Zakon.kz.

Деятельность политических партий противоречит законам шариата и находится под запретом на территории Афганистана. С таким заявлением выступил и. о. министра юстиции в правительстве "Талибана" (запрещен в РК) Абдул Хаким Исхакзай, сообщает ТАСС.



"Деятельность политических партий в Афганистане категорически запрещена, поскольку они противоречат нормам шариата и не защищают интересы народа. Кроме того, самому народу Афганистана также не нужна деятельность этих партий". Абдул Хаким Исхакзай

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы.

15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

