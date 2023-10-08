Количество погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2 тысячи человек

По данным Талибана (запрещенная в Казахстане организация), в результате землетрясения в Афганистане погибло более 2 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Зампредставителя правительства "Талибана" Билал Карими поделился цифрой в тысячу человек.

"К сожалению, число жертв очень большое. Погибших более 1 тыс. человек".

По данным Associated Press, число погибших в результате сильных землетрясений, потрясших Западный Афганистан, возросло до более чем 2000 человек.

По последним данным Красного Полумесяца, в результате мощных землетрясений погибли 500 человек.

Число жертв, вероятно, увеличится, многие люди до сих пор находятся под завалами. Толчки почувствовали и жители Ашхабада в Туркменистане.

Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло 7 октября на западе Афганистана. По данным алматинских сейсмологов, подземные толчки произошли в 13:13 по Астане.