Аэропорт Франкфурта-на-Майне затопило из-за ливня

Проливной дождь во Франкфурте-на-Майне вынудил руководство аэропорта приостановить наземное обслуживание. Работу воздушной гавани парализовало примерно на два часа, около 34 самолетов не смогли вылететь из аэропорта, сообщает Zakon.kz.

Всего отменили около 70 рейсов, еще 23 рейса перенаправили в другие аэропорты Германии, сообщает FNP.

Из-за непогоды пострадали свыше тысячи пассажиров аэропорта Франкфурта-на-Майне. Сама воздушная гавань также пострадала из-за непогоды. Проливной дождь привел к частичному подтоплению взлетно-посадочной полосы.





Непогода обрушилась не только на Франкфурт-на-Майне, но и на другие города и регионы Германии. Сильнее всего пострадали Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Тюрингия, где из-за ливней полностью затопило подвалы в частных домах.

Для ликвидации последствий ливней были задействованы сотни сотрудников экстренных служб, в том числе полицейские и пожарные.