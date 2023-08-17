Аэропорт Франкфурта-на-Майне затопило из-за ливня
Всего отменили около 70 рейсов, еще 23 рейса перенаправили в другие аэропорты Германии, сообщает FNP.
Из-за непогоды пострадали свыше тысячи пассажиров аэропорта Франкфурта-на-Майне. Сама воздушная гавань также пострадала из-за непогоды. Проливной дождь привел к частичному подтоплению взлетно-посадочной полосы.
Tonight at @Airport_FRA after severe thunderstorms caused heavy flooding #Lufthansa #Frankfurt pic.twitter.com/k0NxFxCMde— A Fly Guy's Crew Lounge (@AFlyGuyTravels) August 16, 2023
Непогода обрушилась не только на Франкфурт-на-Майне, но и на другие города и регионы Германии. Сильнее всего пострадали Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Тюрингия, где из-за ливней полностью затопило подвалы в частных домах.
Для ликвидации последствий ливней были задействованы сотни сотрудников экстренных служб, в том числе полицейские и пожарные.