Аэропорт Актобе затопило

Талые воды повлияли на работу аэропорта в Актобе. Из-за подтопления воздушная гавань закрыта на прием и выпуск рейсов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе аэропорта отмечено, что актуальное расписание рейсов необходимо уточнять в справочной службе аэропорта или авиакомпаний.

"В связи с проведением работ по очистке взлетно-посадочной полосы аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов с 06:30 до 17:00". Пресс–служба аэропорта Актобе

Задержаны следующие рейсы:

Scat/DV496/ Стамбул – Актобе;

Scat/DV1722/ Актобе – Астана;

FlyArystan/KC7191/ Алматы – Актобе;

FlyArystan/KC7192/ Актобе – Алматы;

Qazaq Air/IQ399/ Астана – Актобе;

Qazaq Air/IQ395/ Актобе – Атырау;

Qazaq Air/IQ396 Атырау – Актобе;

Qazaq Air/IQ400 Актобе – Астана;

Air Astana/KC863/ Алматы – Актобе;

Air Astana/KC864/ Актобе – Алматы;

Scat/DV5263/ Шарм–эш–Шейх – Актобе;

Scat/DV5264/ Актобе – Шарм–эш–Шейх;

Scat/DV721/ Астана – Актобе;

Scat/DV722/ Актобе – Астана.

Тем временем непогода преподносит сюрпризы и в области. В городе Жем обрушился мост, который ведет на бывший аэродром. По этой дороге передвигаются владельцы крестьянских хозяйств.