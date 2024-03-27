Аэропорт Актобе затопило
Фото: akorda.kz
Талые воды повлияли на работу аэропорта в Актобе. Из-за подтопления воздушная гавань закрыта на прием и выпуск рейсов, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе аэропорта отмечено, что актуальное расписание рейсов необходимо уточнять в справочной службе аэропорта или авиакомпаний.
"В связи с проведением работ по очистке взлетно-посадочной полосы аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов с 06:30 до 17:00".Пресс–служба аэропорта Актобе
Задержаны следующие рейсы:
- Scat/DV496/ Стамбул – Актобе;
- Scat/DV1722/ Актобе – Астана;
- FlyArystan/KC7191/ Алматы – Актобе;
- FlyArystan/KC7192/ Актобе – Алматы;
- Qazaq Air/IQ399/ Астана – Актобе;
- Qazaq Air/IQ395/ Актобе – Атырау;
- Qazaq Air/IQ396 Атырау – Актобе;
- Qazaq Air/IQ400 Актобе – Астана;
- Air Astana/KC863/ Алматы – Актобе;
- Air Astana/KC864/ Актобе – Алматы;
- Scat/DV5263/ Шарм–эш–Шейх – Актобе;
- Scat/DV5264/ Актобе – Шарм–эш–Шейх;
- Scat/DV721/ Астана – Актобе;
- Scat/DV722/ Актобе – Астана.
Тем временем непогода преподносит сюрпризы и в области. В городе Жем обрушился мост, который ведет на бывший аэродром. По этой дороге передвигаются владельцы крестьянских хозяйств.
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