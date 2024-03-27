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Аэропорт Актобе затопило

Аэропорт Актобе затопило, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 14:14 Фото: akorda.kz
Талые воды повлияли на работу аэропорта в Актобе. Из-за подтопления воздушная гавань закрыта на прием и выпуск рейсов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе аэропорта отмечено, что актуальное расписание рейсов необходимо уточнять в справочной службе аэропорта или авиакомпаний.

"В связи с проведением работ по очистке взлетно-посадочной полосы аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов с 06:30 до 17:00".Пресс–служба аэропорта Актобе

Задержаны следующие рейсы:

  • Scat/DV496/ Стамбул – Актобе;
  • Scat/DV1722/ Актобе – Астана;
  • FlyArystan/KC7191/ Алматы – Актобе;
  • FlyArystan/KC7192/ Актобе – Алматы;
  • Qazaq Air/IQ399/ Астана – Актобе;
  • Qazaq Air/IQ395/ Актобе – Атырау;
  • Qazaq Air/IQ396 Атырау – Актобе;
  • Qazaq Air/IQ400 Актобе – Астана;
  • Air Astana/KC863/ Алматы – Актобе;
  • Air Astana/KC864/ Актобе – Алматы;
  • Scat/DV5263/ Шарм–эш–Шейх – Актобе;
  • Scat/DV5264/ Актобе – Шарм–эш–Шейх;
  • Scat/DV721/ Астана – Актобе;
  • Scat/DV722/ Актобе – Астана.

Тем временем непогода преподносит сюрпризы и в области. В городе Жем обрушился мост, который ведет на бывший аэродром. По этой дороге передвигаются владельцы крестьянских хозяйств.

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