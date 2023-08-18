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Трамп отказался от участия в предвыборных дебатах

экс-президент США Фото: pixabay
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла в своем участии в дебатах предполагаемых кандидатов на пост главы государства от Республиканской партии, поскольку он существенно впереди своих конкурентов-сопартийцев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, он опережает своего однопартийца (политик не стал называть имя) более чем на 50 очков. Трамп отметил, что такие результаты – это рекорд, граждане это осознают, поэтому ему незачем участвовать в дебатах, сообщает Газета.ru.

Первые дебаты претендентов на пост президента США на выборах 2024 года от республиканцев запланированы на 23 августа.

Трампу 2 августа предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. По двум пунктам политику грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум – до 20 лет. На первом судебном заседании по этому делу Трампа арестовывать не стали, отпустив под обязательство о явке.

15 августа суд присяжных выдвинул Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования. Это стало четвертым по счету уголовным делом в отношении политика.

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