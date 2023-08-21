Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Трамп отказался от дебатов

Трамп отказался от дебатов Фото: wikimedia
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет участвовать в дебатах претендентов на пост президента от Республиканской партии 23 августа, сообщает Zakon.kz

"Новый опрос CBS показал, что я лидирую с "легендарными" показателями. Трамп - 62%.  Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство - с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим", - написал он в своей социальной сети Truth Social, отметив: "исходя из этого, я не буду проводить дебаты".

Ранее мы сообщали, что Трамп в конце следующей недели намерен сдаться властям. По информации CNN, ожидается, что Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон. Прокурор округа Фэни Уиллис ранее заявила, что Трампу предписано сдаться властям не позднее 25 августа. 

2 августа Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. По двум пунктам политику грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум – до 20 лет. На первом судебном заседании по этому делу Трампа арестовывать не стали, отпустив под обязательство о явке.

15 августа суд присяжных выдвинул Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования. Это стало четвертым по счету уголовным делом в отношении политика.

Читайте также

В Стамбуле жителей просят экономить воду из-за грозящей городу засухи

Более тысячи человек числятся пропавшими в результате пожаров на Гавайях

Студия Marvel приступила к работе над пятой частью Тора

Елена Вебер
Трамп Дональд
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз для знаков зодиака
Какой будет предпоследняя неделя августа для всех знаков зодиака
космическая станция
"Роскосмос" подтвердил крушение космической станции "Луна-25"
обмен валют
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 19 августа
Боевые самолеты разместили на нигерской территории Буркина-Фасо и Мали
Боевые самолеты разместили на нигерской территории Буркина-Фасо и Мали
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления