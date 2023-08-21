Трамп отказался от дебатов

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет участвовать в дебатах претендентов на пост президента от Республиканской партии 23 августа, сообщает Zakon.kz

"Новый опрос CBS показал, что я лидирую с "легендарными" показателями. Трамп - 62%. Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство - с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим", - написал он в своей социальной сети Truth Social, отметив: "исходя из этого, я не буду проводить дебаты".

Ранее мы сообщали, что Трамп в конце следующей недели намерен сдаться властям. По информации CNN, ожидается, что Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон. Прокурор округа Фэни Уиллис ранее заявила, что Трампу предписано сдаться властям не позднее 25 августа.

2 августа Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. По двум пунктам политику грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум – до 20 лет. На первом судебном заседании по этому делу Трампа арестовывать не стали, отпустив под обязательство о явке.

15 августа суд присяжных выдвинул Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования. Это стало четвертым по счету уголовным делом в отношении политика.