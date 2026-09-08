Подарок друга на день рождения принес жителю США миллион долларов

Житель штата Иллинойс выиграл 1 млн долларов в лотерею благодаря билету, который ему подарил друг на день рождения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание UPI, сначала победитель вместе с приятелем неправильно проверили тираж Lotto Million 2 от 8 августа и решили, что приз составил всего 1 000 долларов. В выплатном центре лотереи супругам сообщили приятную новость: на самом деле билет совпал по всем номерам и принес миллионный джекпот (плюс еще 2 доллара за вторую комбинацию).

Счастливчик планирует потратить выигранные деньги на поездку к родственникам во Флориду, покупку нового автомобиля и гольф-кара, а также на семейный круиз в честь 40-летия свадьбы.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи лишится выигрыша в 616 млн тенге через три дня.