#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
454.46
527.72
5.25
Мир

Подарок друга на день рождения принес жителю США миллион долларов

Подарок друга на день рождения принес жителю США миллион долларов, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 21:14 Фото: magnific.com
Житель штата Иллинойс выиграл 1 млн долларов в лотерею благодаря билету, который ему подарил друг на день рождения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание UPI, сначала победитель вместе с приятелем неправильно проверили тираж Lotto Million 2 от 8 августа и решили, что приз составил всего 1 000 долларов. В выплатном центре лотереи супругам сообщили приятную новость: на самом деле билет совпал по всем номерам и принес миллионный джекпот (плюс еще 2 доллара за вторую комбинацию).

Счастливчик планирует потратить выигранные деньги на поездку к родственникам во Флориду, покупку нового автомобиля и гольф-кара, а также на семейный круиз в честь 40-летия свадьбы.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи лишится выигрыша в 616 млн тенге через три дня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
01:51, 08 января 2026
Случайная просьба к брату обернулась выигрышем в 1 млн долларов
Лотерея, лото, розыгрыш, игра в лото
16:34, 24 октября 2024
Сломанный автомат принес удачу: американец выиграл 4,5 млрд тенге
подаренный на Рождество лотерейный билет принес американцу 100 тысяч долларов
20:55, 28 декабря 2024
Подаренный на Рождество лотерейный билет принес американцу 100 тысяч долларов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев перед боем в UFC
21:05, Сегодня
Бо Никал рассказал, почему Махачев не сможет завоевать третий пояс UFC
Килиан Мбаппе в составе &quot;Реала&quot;
20:33, Сегодня
Стали известны все номинанты на "Золотой мяч" - 2026
Магжан Шамшадин после победной схватки
20:05, Сегодня
Казахстан назвал состав на Grand Slam по дзюдо в Венгрии
Тимофей Скатов
19:30, Сегодня
Тимофей Скатов проиграл 305-й ракетке мира на турнире в Турции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: