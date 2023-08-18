Ученые Великобритании обеспокоены новым видом коронавируса с 30 мутациями

Вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся более 30 мутациями шиповидного гена выявили в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Guardian со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, впервые эта разновидность коронавируса была обнаружена в Израиле. Затем вариант был зарегистрирован в Дании и США.

"Мы осведомлены о том, что BA.2.86 был выявлен в Великобритании. UKHSA оценивает ситуацию и предоставит дополнительную информацию по мере развития", – цитирует газета замглавы ведомства Мира Чанд.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что установила мониторинг варианта BA.2.86: ввиду большого числа мутаций его включили в список "вариантов, находящихся под наблюдением".

Отмечается, что в данное время наиболее распространенными вариантами коронавируса в мире являются XBB.1.16 и EG.5. Они выявлены соответственно в 101 и 50 странах. Оба эти варианта включены ВОЗ в группу "вариантов, вызывающих интерес".

По мнению директора Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу, вариант BA.2.86 вряд ли будет столь же смертоносным, как штаммы "дельта" или "омикрон".

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