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Ученые Великобритании обеспокоены новым видом коронавируса с 30 мутациями

ученые, исследование Фото: pixabay
Вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся более 30 мутациями шиповидного гена выявили в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Guardian со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, впервые эта разновидность коронавируса была обнаружена в Израиле. Затем вариант был зарегистрирован в Дании и США.

"Мы осведомлены о том, что BA.2.86 был выявлен в Великобритании. UKHSA оценивает ситуацию и предоставит дополнительную информацию по мере развития", – цитирует газета замглавы ведомства Мира Чанд.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что установила мониторинг варианта BA.2.86: ввиду большого числа мутаций его включили в список "вариантов, находящихся под наблюдением".

Отмечается, что в данное время наиболее распространенными вариантами коронавируса в мире являются XBB.1.16 и EG.5. Они выявлены соответственно в 101 и 50 странах. Оба эти варианта включены ВОЗ в группу "вариантов, вызывающих интерес".

По мнению директора Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу, вариант BA.2.86 вряд ли будет столь же смертоносным, как штаммы "дельта" или "омикрон".

Ранее медики рассказали, как распознать новый вид коронавируса Eris.

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