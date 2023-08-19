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Трамп пообещал добровольно явиться в тюрьму Фултон

Трамп пообещал добровольно явиться в тюрьму Фултон Фото: wikimedia
Экс-президент США Дональд Трамп в конце следующей недели намерен сдаться властям, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, ожидается, что Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон. Прокурор округа Фэни Уиллис ранее заявила, что Трампу предписано сдаться властям не позднее 25 августа.

Уточняется, что в тюрьме экс-президента обыщут, сфотографируют, а также возьмут отпечатки пальцев.

По данным телекомпании, обычно стороны заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи властям.

Хотя официальные лица пообещали обращаться с Трампом и его соратниками так же, как с любым подсудимым, это, вероятно, невозможно из-за мер предосторожности, необходимых для бывшего президента, и громкого характера некоторых из его сообвиняемых.

Ранее сообщалось, что 2 августа Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. По двум пунктам политику грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум – до 20 лет. На первом судебном заседании по этому делу Трампа арестовывать не стали, отпустив под обязательство о явке.

15 августа суд присяжных выдвинул Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования. Это стало четвертым по счету уголовным делом в отношении политика.

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