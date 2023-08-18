В чем Трамп обвинил Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп сделал заявление, что нынешнее руководство страны намерено посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости, Трамп отметил, что американская администрация во главе с президентом Джо Байденом уверена, что ей не придется нести ответственность за свои действия.

"Они искренне верят, что им сойдет с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональду Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом.

Ранее Трамп также заявлял, что почти со 100-процентной вероятностью сможет опередить действующего президента США Джо Байдена, если в следующем году они повторят свое противостояние 2020 года.