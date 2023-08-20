Во Франции из-за жары объявили оранжевую тревогу

Французские метеорологи объявили на понедельник предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в 50 департаментах на юге европейской части республики, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сайта метеорологической службы Meteo France, в воскресенье оранжевая тревога была объявлена в 49 департаментах Франции и Андорре, в понедельник к ним добавится Приморская Шаранта.

Отмечается, что пик жары придется на вторник и среду, температурные рекорды ожидаются в долине реки Рона (до +42).

Как уточняется, в течение дня в нескольких городах были установлены температурные рекорды. В Ниме столбики термометров поднимались до отметки +40,4 по Цельсию, что является рекордным показателем для августа в этом городе, тогда как в деревнях Винсобр (+42,1) и Менд (+37,6), как и в некоторых других населенных пунктах департаментов Дром, Верхние Альпы, Эро и Лозер, были установлены абсолютные температурные рекорды.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Астане и 11 областях Казахстана на 21 августа.