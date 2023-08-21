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В Стамбуле жителей просят экономить воду из-за грозящей городу засухи

В Стамбуле жителей просят экономить воду из-за грозящей городу засухи Фото: pixabay
Запасов воды в хранилищах турецкого мегаполиса осталось на два месяца, поэтому мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал жителей экономить воду, сообщает Zakon.kz

"Согласно прогнозам на предстоящей неделе в Стамбуле осадков не ожидается. Призываю всех наших граждан быть более внимательными при потреблении воды и к ее экономии. Наш город и страна сталкиваются с угрозой засухи", - написал мэр в соцсети X (Twitter).

На данный момент, по информации мэрии водные хранилища Стамбула заполнены на 32% ниже нормы. Подобную ситуацию в последний раз фиксировали девять лет назад.

Ранее сообщалось, что в Турции зафиксировали nемпературный рекорд.

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