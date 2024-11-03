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Жителей Нью-Йорка попросили экономить воду из-за засухи

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 09:02 Фото: pixabay
Власти Нью-Йорка призвали жителей города экономить "каждую каплю" воды из-за рекордно засушливого октября, когда выпало в четыре раза меньше осадков, сообщает Zakon.kz.

Мэр города Эрик Адамс в соцсети X выступил с обращением, в котором рассказал жителям о ситуации. Он призвал жителей помочь властям, в частности, не поливать газон слишком часто и следить, чтобы кран не оставался открытым во время чистки зубов.

"Начав экономить воду сейчас, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить полив наших парков и наполнение бассейнов к лету, а также предотвратить более серьезную чрезвычайную ситуацию, связанную с засухой", – сказал мэр.

Адамс добавил, что поручил компетентным органам подготовить планы экономиии водных ресурсов.

По данным местных властей, в октябре был зафиксирован второй по продолжительности период без осадков за всю историю города: выпало всего 0,81 дюйма осадков при среднем показателе в 3,81 дюйма. 1 ноября Национальная метеорологическая служба объявила первый уровень опасности в трех штатах в связи с засухой.

Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка на фоне засухи рекомендовал жителям сообщать о протекающих пожарных гидрантах, принимать душ непродолжительное время, не смывать без потребности на то, а также ремонтировать протекающие краны.

Система водоснабжения Нью-Йорка обслуживает 8,3 миллиона жителей и еще 1,5 млн человек на севере штата. Вода поступает из 19 водохранилищ и трех озер.

Ранее казахстанцы поделились видеокадрами того, как казахстанский флаг подняли на Уолл-стрит в Нью-Йорке в честь Дня Республики. Там же и прозвучал наш гимн.

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