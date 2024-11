Жителей Нью-Йорка попросили экономить воду из-за засухи

Мэр города Эрик Адамс в соцсети X выступил с обращением, в котором рассказал жителям о ситуации. Он призвал жителей помочь властям, в частности, не поливать газон слишком часто и следить, чтобы кран не оставался открытым во время чистки зубов.

Адамс добавил, что поручил компетентным органам подготовить планы экономиии водных ресурсов.

This October, we experienced the second-longest rainless streak in recorded history. So today, NYC is issuing a drought watch, effective immediately.



I have ordered city agencies to update water conservation plans. And now, we're asking New Yorkers to do their part as well. pic.twitter.com/SNqc0W7dBW