Власти Нью-Йорка призвали жителей города экономить "каждую каплю" воды из-за рекордно засушливого октября, когда выпало в четыре раза меньше осадков, сообщает Zakon.kz.

Мэр города Эрик Адамс в соцсети X выступил с обращением, в котором рассказал жителям о ситуации. Он призвал жителей помочь властям, в частности, не поливать газон слишком часто и следить, чтобы кран не оставался открытым во время чистки зубов.

"Начав экономить воду сейчас, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить полив наших парков и наполнение бассейнов к лету, а также предотвратить более серьезную чрезвычайную ситуацию, связанную с засухой", – сказал мэр.

Адамс добавил, что поручил компетентным органам подготовить планы экономиии водных ресурсов.

This October, we experienced the second-longest rainless streak in recorded history. So today, NYC is issuing a drought watch, effective immediately.



I have ordered city agencies to update water conservation plans. And now, we're asking New Yorkers to do their part as well. pic.twitter.com/SNqc0W7dBW — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) November 2, 2024

По данным местных властей, в октябре был зафиксирован второй по продолжительности период без осадков за всю историю города: выпало всего 0,81 дюйма осадков при среднем показателе в 3,81 дюйма. 1 ноября Национальная метеорологическая служба объявила первый уровень опасности в трех штатах в связи с засухой.

Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка на фоне засухи рекомендовал жителям сообщать о протекающих пожарных гидрантах, принимать душ непродолжительное время, не смывать без потребности на то, а также ремонтировать протекающие краны.

Система водоснабжения Нью-Йорка обслуживает 8,3 миллиона жителей и еще 1,5 млн человек на севере штата. Вода поступает из 19 водохранилищ и трех озер.

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