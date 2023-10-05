Критика Рамзана Кадырова депортируют из Кыргызстана

Первомайский районный суд Бишкека приговорил чеченского активиста Мансура Мовлаева к шести месяцам колонии с последующим выдворением за незаконное пересечение границы Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Мансура Мовлаева признали виновным в совершении преступления по "Незаконное пересечение границы" УК КР, сообщает 24.kg.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Начало срока наказания исчислено с 20 августа.

После вступления приговора в законную силу и отбытия наказания суд постановил выдворить его из страны.

По словам адвоката Мансура Мовлаева Бактыбека Автандила, защита настаивала на назначении ему реального срока, поскольку опасалась пыток со стороны чеченских силовиков.

Мансур Мовлаев неоднократно выступал против нарушений прав человека и политических репрессий в Чечне. B 2020 году его осудили на три года лишения свободы. В 2022 году Мовлаев условно-досрочно освободился, но его задержали сотрудниками ОВД Шалинского района Чечни. Мовлаеву удалось сбежать из России, и его объявили в федеральный розыск.

Мовлаев находится в Кыргызстане с 2022 года.