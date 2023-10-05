Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Критика Рамзана Кадырова депортируют из Кыргызстана

Столица Кыргызстана Фото: pixabay
Первомайский районный суд Бишкека приговорил чеченского активиста Мансура Мовлаева к шести месяцам колонии с последующим выдворением за незаконное пересечение границы Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Мансура Мовлаева признали виновным в совершении преступления по "Незаконное пересечение границы" УК КР, сообщает 24.kg.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Начало срока наказания исчислено с 20 августа.

После вступления приговора в законную силу и отбытия наказания суд постановил выдворить его из страны.

По словам адвоката Мансура Мовлаева Бактыбека Автандила, защита настаивала на назначении ему реального срока, поскольку опасалась пыток со стороны чеченских силовиков.

Мансур Мовлаев неоднократно выступал против нарушений прав человека и политических репрессий в Чечне. B 2020 году его осудили на три года лишения свободы. В 2022 году Мовлаев условно-досрочно освободился, но его задержали сотрудниками ОВД Шалинского района Чечни. Мовлаеву удалось сбежать из России, и его объявили в федеральный розыск.

Мовлаев находится в Кыргызстане с 2022 года.

Читайте также

Британца осудили покушение на покойную Елизавету II
Британца осудили покушение на покойную Елизавету II
Три тысячи человек покинули свои дома из-за крупного пожара на острове Тенерифе
Три тысячи человек покинули свои дома из-за крупного пожара на острове Тенерифе
Ситуация в Украине: приостановленная помощь от США, указ Лукашенко и что сказал Путин
Ситуация в Украине: приостановленная помощь от США, указ Лукашенко и что сказал Путин
Данияр Кунафин
Кадыров Рамзан Кыргызстан Чечня
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления