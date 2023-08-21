Пять часов сна могут привести к ранней смерти – доктор

Доктор Дэн Фридерих предупредил о потенциально смертельно опасных последствиях сна продолжительностью от четырех до пяти часов, сообщает Zakon.kz.

Врач-офтальмолог из американского штата Миссури Дэн Фридерих заявил, что недостаточный сон может привести к ранней смерти.

"Исследования снова и снова показывают, что оптимальное количество сна составляет от шести до восьми часов в сутки, желательно не менее семи. Если вы спите более девяти часов, это также вредно для здоровья. Но спать меньше пяти – это самое худшее, что вы можете сделать. Повышенная смертность по всем направлениям, сердечно-сосудистые заболевания, все виды болезней связаны с тем, что вы спите так мало". Дэн Фридерих

Исследование, проведенное в 2022 году, также показало, что сон менее пяти часов в сутки может на четверть увеличить риск преждевременной смерти пожилых людей.

Результаты исследования, проведенного Университетским колледжем Лондона, основывались на данных 7 864 человек в возрасте старше 50 лет в Великобритании.

Ведущий автор исследования докторр Северин Сабиа рассказала, что с возрастом у людей меняются привычки сна и его структура. Тем не менее, рекомендуется спать семь-восемь часов в сутки, поскольку продолжительность сна выше или ниже этого показателя ранее была связана с развитием отдельных хронических заболеваний.

Для обеспечения лучшего сна важно соблюдать гигиену сна, например, убедиться, что в спальне тихо, темно и поддерживается комфортная температура.

Рекомендуется также убрать электронные устройства и избегать обильных приемов пищи перед сном.

Физическая активность и воздействие света в течение дня также могут способствовать хорошему сну.