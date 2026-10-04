Ученые выяснили, сколько часов сна могут быть опасны
Журнал Sleep Medicine опубликовал результаты крупного исследования, в котором ученые проанализировали данные участников китайского биобанка China Kadoorie Biobank. Наблюдение продолжалось около 10 лет.
Исследователи сравнили данные людей, которые спали от семи до девяти часов в сутки, с показателями тех, кто спал меньше или больше.
Оказалось, что сон менее семи или более девяти часов повышает риск развития первого кардиометаболического заболевания на 4%, двух и более таких заболеваний – на 10%, а смерти от любых причин – на 7%.
Кардиометаболические заболевания – это группа патологий, к которым относятся инфаркт миокарда (сердечный приступ), инсульт, сахарный диабет, заболевания почек и неалкогольная жировая болезнь печени.
Наиболее высокие риски заболеваний наблюдались у людей, у которых нарушен сон и они спят то много, то мало. Авторы отмечают, что выявленная связь сохранялась в разных группах участников. При этом продолжительность сна не вызывает болезни, а становится одним из факторов их развития.
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