Демографический кризис навис над Австралией

В ближайшие четыре десятилетия Австралию ожидают серьезные демографические изменения: прогнозируется увеличение числа пожилых граждан при замедлении общего роста населения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным последнего правительственного отчета о развитии поколений, опубликованного в воскресенье, к началу 2060-х годов численность населения Австралии вырастет более чем до 40 млн человек.



Согласно этим данным, в ближайшие 40 лет темпы роста населения замедлятся до 1,1% по сравнению с 1,4% за последние 40 лет.

Ожидается, что жители страны будут жить дольше: по прогнозам, число людей старше 85 лет в ближайшие десятилетия утроится, а численность населения старше 65 лет удвоится.

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В результате к 2060-м годам экономика страны, связанная с уходом за пожилыми людьми, может почти удвоиться и составить до 15% ВВП.

Старение населения Австралии и расходы на обслуживание долга приведут к сокращению государственных расходов примерно на 140 млрд австралийских долларов в течение следующих 40 лет.

С учетом ухудшения демографических перспектив Австралии три из пяти наиболее быстро растущих статей расходов в ближайшие десятилетия будут связаны со здравоохранением, уходом за престарелыми и Национальной программой страхования по инвалидности.

По словам казначея Джима Чалмерса в ближайшие десятилетия одним из наиболее заметных сдвигов станет рост экономики, связанной с уходом.