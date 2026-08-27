Демографический разрыв: доля пожилого населения в мире и в Казахстане

Согласно данным последних исследований, Казахстан занимает 108-е место в мире по процентному соотношению пожилых граждан к общей численности населения, сообщает Zakon.kz.

Стремительно стареющее население, в первую очередь с экономической точки зрения, становится серьезной проблемой для многих государств мира, поскольку таким образом нарушается баланс между трудоспособными гражданами и пенсионерами, замедляются темпы роста экономики, а также увеличивается давление на государственный бюджет через повышение спроса на пенсионные выплаты и медицинское обслуживание.

Такие демографические изменения уже преобразуют рынки труда во многих странах, побуждая работодателей удерживать работников старшего возраста как можно дольше, автоматизировать рутинные задачи и искать новые способы решения проблемы с нехваткой рабочей силы, в том числе за счет привлечение иностранных трудовых мигрантов.

Где больше всего пожилых людей

По данным аналитиков канадской медиаплатформы "Visual Capitalist", наибольшее число пожилых людей и пенсионеров в возрасте старше 65 лет сегодня проживает в Монако. Их доля в общей численности населения там составляет 36%.

На втором месте в мире по удельному весу пожилых людей в общей численности населения находится Япония (29,78%), а на третьем месте, где люди в возрасте старше 65 лет составляют долю 24,72%, – Пуэрто-Рико.

В первую десятку стран мира с самым стареющим населениям также вошли: Италия (24,62%), Португалия (24,53%), Греция (23,94%), Финляндия (23,90%), Германия (23,20%), Хорватия (23,19%) и Остров Мэн (23,15%).

Ситуация в Казахстане и СНГ

На пространстве СНГ, согласно данным этого рейтинга, лидером по количеству пожилых людей является Беларусь. Она занимает 49-е место в общемировом зачете с долей пожилого населения в 17,65%.

Чуть лучшие показатели в этом направлении имеют сегодня Российская Федерация (52-е место в мире с 17,18%) и Армения (71-е место с 13,70%).

Казахстан в глобальном рейтинге занимает 106-е место (8,65%) и имеет показатели лучше не только чем у вышеуказанных стран, но и всех государств – членов ЕС, Израиля (76-е место с 12,55%), Китая (66-е место с 14,67%), Грузии (63-е место с 15,64%), Соединенных Штатов (45-е место с 17,93%), Южной Кореи (39-е место с 19,27%) и Канады (37-е место с 19,80%).

Лучшие, чем у Казахстана, показатели среди стран СНГ имеют: Азербайджан (107-е место с 8,56%), Узбекистан (137-е место с 5,86%), Кыргызстан (138-е место с 5,68%) и Таджикистан (169-е место с 3,85%).

Страны с самой низкой долей

Меньше всего в мире людей старше 65 лет в процентном соотношении к общей численности всего населения сегодня проживает в Катаре – всего 1,68%.

К слову, этот показатель делает из Катара самое молодое государство на нашей планете и позволяет ему занимать последнее, 217-е место этого рейтинга.

В топ-10 стран с самым молодым населением в мире также входят: Объединенные Арабские Эмираты (1,77%), Замбия (1,95%), Чад (2,10%), Центральноафриканская Республика (2,15%), Уганда (2,19%), Мали (2,38%), Афганистан (2,40%), Йемен (2,52%) и Бурунди (2,53%).