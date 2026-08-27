#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
458.87
535.09
5.42
Статьи

Демографический разрыв: доля пожилого населения в мире и в Казахстане

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 17:01 Фото: Zakon.kz
Согласно данным последних исследований, Казахстан занимает 108-е место в мире по процентному соотношению пожилых граждан к общей численности населения, сообщает Zakon.kz.

Стремительно стареющее население, в первую очередь с экономической точки зрения, становится серьезной проблемой для многих государств мира, поскольку таким образом нарушается баланс между трудоспособными гражданами и пенсионерами, замедляются темпы роста экономики, а также увеличивается давление на государственный бюджет через повышение спроса на пенсионные выплаты и медицинское обслуживание.

Такие демографические изменения уже преобразуют рынки труда во многих странах, побуждая работодателей удерживать работников старшего возраста как можно дольше, автоматизировать рутинные задачи и искать новые способы решения проблемы с нехваткой рабочей силы, в том числе за счет привлечение иностранных трудовых мигрантов.

Где больше всего пожилых людей

По данным аналитиков канадской медиаплатформы "Visual Capitalist", наибольшее число пожилых людей и пенсионеров в возрасте старше 65 лет сегодня проживает в Монако. Их доля в общей численности населения там составляет 36%.

На втором месте в мире по удельному весу пожилых людей в общей численности населения находится Япония (29,78%), а на третьем месте, где люди в возрасте старше 65 лет составляют долю 24,72%,Пуэрто-Рико.

В первую десятку стран мира с самым стареющим населениям также вошли: Италия (24,62%), Португалия (24,53%), Греция (23,94%), Финляндия (23,90%), Германия (23,20%), Хорватия (23,19%) и Остров Мэн (23,15%).

Ситуация в Казахстане и СНГ

На пространстве СНГ, согласно данным этого рейтинга, лидером по количеству пожилых людей является Беларусь. Она занимает 49-е место в общемировом зачете с долей пожилого населения в 17,65%.

Чуть лучшие показатели в этом направлении имеют сегодня Российская Федерация (52-е место в мире с 17,18%) и Армения (71-е место с 13,70%).

Казахстан в глобальном рейтинге занимает 106-е место (8,65%) и имеет показатели лучше не только чем у вышеуказанных стран, но и всех государств – членов ЕС, Израиля (76-е место с 12,55%), Китая (66-е место с 14,67%), Грузии (63-е место с 15,64%), Соединенных Штатов (45-е место с 17,93%), Южной Кореи (39-е место с 19,27%) и Канады (37-е место с 19,80%).

Лучшие, чем у Казахстана, показатели среди стран СНГ имеют: Азербайджан (107-е место с 8,56%), Узбекистан (137-е место с 5,86%), Кыргызстан (138-е место с 5,68%) и Таджикистан (169-е место с 3,85%).

Страны с самой низкой долей

Меньше всего в мире людей старше 65 лет в процентном соотношении к общей численности всего населения сегодня проживает в Катаре – всего 1,68%.

К слову, этот показатель делает из Катара самое молодое государство на нашей планете и позволяет ему занимать последнее, 217-е место этого рейтинга.

В топ-10 стран с самым молодым населением в мире также входят: Объединенные Арабские Эмираты (1,77%), Замбия (1,95%), Чад (2,10%), Центральноафриканская Республика (2,15%), Уганда (2,19%), Мали (2,38%), Афганистан (2,40%), Йемен (2,52%) и Бурунди (2,53%).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Олег Калиниченко
Читайте также
Население Астаны удвоилось за 12 лет
11:23, 30 октября 2023
Население Астаны удвоилось за 12 лет
Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи
16:27, 20 августа 2026
Самый дорогой и дешевый интернет в мире – к какой группе относится Казахстан
Новые данные о численности населения опубликовали в Казахстане
17:50, 05 января 2024
Новые данные о численности населения опубликовали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
КФФ назначила исполняющих обязанности тренеров юношеских сборных 2011 и 2012 годов
17:51, Сегодня
КФФ назначила исполняющих обязанности тренеров юношеских сборных 2011 и 2012 годов
Казахстанские велосипедистки на дистанции
17:37, Сегодня
Казахстанская велосипедистка вошла в ТОП-10 на чемпионате мира по велоспорту на треке
Будем надеяться, что Казахстан выиграет медали на историческом турнире
17:27, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты узнали первых соперников на элитном турнире в Швейцарии
Умар Нурмагомедов
17:10, Сегодня
"Очень трудолюбивый": Хабиб назвал главное качество Нурмагомедова перед боем с Ядонгом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: