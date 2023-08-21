Шпиона ЦРУ арестовали в Китае

Пекин утверждает, что сотрудник китайского министерства является завербованным ЦРУ. Это уже второй подобный арест за август, сообщает Zakon.kz.

Министерство государственной безопасности (МГБ) Китая, занимающееся борьбой со шпионажем, заявило об аресте сотрудника, который "является шпионом ЦРУ", сообщает SCMP.



В МГБ уточнили, что 39-летний сотрудник министерства по фамилии Хао был завербован Центральным разведывательным управлением США во время учебы в Японии с целью стать американским шпионом. При этом не сообщается ни пол Хао, ни то, в каком министерстве он работает.

Это уже второй случай предполагаемого шпионажа за месяц, в котором министерство прямо указывает на ЦРУ.

10 августа в МГБ сообщили об аресте 52-летнего сотрудника государственной оружейной компании, который "начал работать на ЦРУ во время учебы в Италии".