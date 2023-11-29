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Поисками НЛО десятилетиями занимался секретный офис ЦРУ – СМИ

поисками НЛО США занимаются десятилетиями Фото: pixabay
Секретный офис ЦРУ на протяжении десятилетий занимался поисками, как утверждается, разбившихся или уцелевших неопознанных летательных аппаратов по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет британское издание Daily Mail, "секретный офис ЦРУ десятилетиями координировал поиск разбившихся НЛО по всему миру, сообщили Daily Mail многочисленные источники".

Согласно данным одного из источников, у ЦРУ есть "система, которая может распознавать НЛО, пока они еще замаскированы", и если "неземной" корабль приземлится, потерпит крушение или же будет сбит, для проверки будут отправлены специальные военные подразделения для поиска обломков на месте.

Как уточняется, для поиска НЛО за пределами США используется управление глобального офиса ЦРУ, которое предоставляет американским военным секретный доступ в районы по всему миру, даже там, где обычно США отказывают, например, в недружественных странах.

Один из информаторов заявил, что ЦРУ якобы обладает как "минимум девятью машинами" неземного происхождения, две из которых не повреждены.

Конгрессмен-республиканец из штата Миссури Эрик Берлисон рассказал изданию, что сообщения источников дали ему и его коллегам повод для дальнейших расследований.

"Это те конкретные программы, названия которых мы пытались получить... Я не могу подтвердить, что это правда. Но это, безусловно, дает нам след, по которому следует идти", – заявил Берлисон.

Ранее сообщалось, что американское правительство запустило сайт Управления по изучению аномальных летающих явлений.

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