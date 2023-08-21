Ураган "Хилари" затопил американский штат Калифорния

"Хилари" стал первым тропическим штормом, который обрушился на Калифорнию за последние 84 года, сообщает Zakon.kz.

Тропический шторм "Хилари" принес сильные ветры и проливные дожди в мексиканский штат Нижняя Калифорния и соседнюю Калифорнию, сообщает Euronews.



Лос-Анджелес накрыла серая пелена, многие улицы затопило. Считается, что "Хилари" – первый тропический шторм, обрушившийся на Калифорнию за последние 84 года.

Несмотря на то, что ураган постепенно теряет свою силу, он по-прежнему считается очень опасным. Из-за сильных дождей сошли оползни и отключили электричество как в Мексике, так и в США.

В субботу в мексиканском городе Санта-Росалия один человек утонул, его автомобиль смыло бушующим потоком.