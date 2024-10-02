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175 американцев стали жертвами тропического шторма "Хелен"

Шторм &quot;Хелен&quot; унес жизни 175 американцев, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 01:16 Фото: скриншот видео
Число погибших из-за последствий тропического шторма "Хелен", обрушившегося на США, достигло 175, сообщает Zakon.kz.

По телекомпании NBC, самое большое число жертв – 90 – зарегистрировано в штате Северная Каролина. В штате Южная Каролина погибли 36 человек, в штате Джорджия – 25, во Флориде –14, в Теннесси – 8, в Вирджинии – 2. Ранее сообщалось о 162 жертвах в целом в США.

Ранее сообщалось, что Багамские острова оказались в долгах из-за мощных штормов.

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