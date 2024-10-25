Британская медсестра-убийца проиграла апелляцию о покушении на жизнь младенца

34-летняя британская медсестра Люси Летби признана виновной в убийстве семерых детей и покушении на убийство еще семерых в период с июня 2015 года по июнь 2016 года, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, преступления произошли когда медсестра работала в неонатальном отделении больницы в Честере, на севере Англии.

24 октября осужденная серийная убийца детей Люси Летби проиграла попытку обжаловать свой приговор за попытку убийства одного из новорожденных младенцев.

На повторном судебном разбирательстве ее признали виновной. Летби пыталась убить новорожденную девочку, оторвав у нее дыхательную трубку.

Фото: Полиция Чешира/Getty Images

Прокурор Ник Джонсон сообщил, что через час после рождения ребенка старший врач обнаружил, что дыхательная трубка ребенка смещена, а Летби наблюдает за этим и не предпринимает никаких действий.

Летби присутствовала на слушании своего дела по видеосвязи из тюрьмы и не проявляла эмоций, пока судья излагал причины отклонения ее ходатайства.

Некоторые СМИ задаются вопросом, не стала ли она жертвой судебной ошибки, в то время как публичное расследование ее преступлений продолжается.

Ранее стало известно о случае, когда 63-летний итальянец вышел из комы и решил, что ему 24 года.

