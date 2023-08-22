В Ираке хакер взломал рекламные щиты и показывал на них порнографию

Власти Ирака отключили электронные рекламные щиты в Багдаде после того, как на одном из экранов транслировались порнографические кадры, сообщает Zakon.kz.

Мужчину, который транслировал в столице Ирака материалы с рейтингом 18+, уже задержали, пишет CNN.

В заявлении министерства внутренних дел Ирака говорится, что контент для взрослых транслировался на экране на площади Укба бин Нафех, оживленной улице в центре Багдада.

"Органы безопасности Ирака решили временно отключить экраны с рекламой в общественных местах столицы Багдада после того, как они подверглись электронному взлому и показу аморальных клипов на всеобщее обозрение".

Мужчина, показавший развратные сцены в центре столицы, признался, что он совершил этот аморальный поступок из-за финансовых проблем с владельцем компании, которой принадлежит экран дисплея.