Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Три женщины пострадали от падения рекламного щита на остановку в Актобе

Три женщины пострадали от падения рекламного щита на остановку в Актобе , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 22:51 Фото: акимат Алматы
Трех женщин госпитализировали в больницу 17 апреля после падения рекламного щита на автобусную остановку в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание "Диапазон" со ссылкой на Департамент полиции Актюбинской области, происшествие произошло вечером на проспекте А. Молдагуловой в районе ЖК "Золотой квартал".

"При установке рекламного щита на стеклянную крышу остановки рухнула часть конструкции. Осколки разрушившейся крыши упали на трех женщин. Они в это время ждали здесь автобус", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали. Началось досудебное расследование по факту выполнения работ, либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Акимату Караганды придется заплатить за ремонт двух машин, на которые упало дерево. 

Читайте также

Директора благотворительного фонда заподозрили в мошенничестве
Директора благотворительного фонда заподозрили в мошенничестве
Диана Абдуллаева
Актобе 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстан, водитель, алкогольное опьянение
Казахстанцы просят смягчить наказание за пьяное вождение: что ответили в МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: