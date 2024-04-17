Три женщины пострадали от падения рекламного щита на остановку в Актобе

Трех женщин госпитализировали в больницу 17 апреля после падения рекламного щита на автобусную остановку в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание "Диапазон" со ссылкой на Департамент полиции Актюбинской области, происшествие произошло вечером на проспекте А. Молдагуловой в районе ЖК "Золотой квартал".

"При установке рекламного щита на стеклянную крышу остановки рухнула часть конструкции. Осколки разрушившейся крыши упали на трех женщин. Они в это время ждали здесь автобус", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали. Началось досудебное расследование по факту выполнения работ, либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Акимату Караганды придется заплатить за ремонт двух машин, на которые упало дерево.