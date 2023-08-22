Саммит БРИКС в ЮАР: появится ли новый антизападный блок

Лидеры развивающихся стран, представляющих почти половину населения планеты, включая Китай и Россию, встречаются в ЮАР на ключевом саммите, призванном укрепить их союз в качестве противовеса Западу, сообщает Zakon.kz.

Саммит группы БРИКС в Йоханнесбурге начнется во вторник и пройдет под председательством президента ЮАР Сирила Рамафосы. В нем примут участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также глава Китая Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает The Guardian.

На встрече также будут присутствовать десятки лидеров других стран Африки, Азии и Ближнего Востока, многие из которых надеются присоединиться к блоку.

Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин решил отказаться от поездки в Йоханнесбург, чтобы не заставлять ЮАР выбирать между выполнением противоречивых обязательств как хозяина саммита и как члена международного уголовного суда. Глава Кремля будет участвовать в саммите по видеосвязи.

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Сообщается, что одним из вопросов на саммите будут попытки подорвать доминирование доллара в международных торговых операциях, что было бы полезно для России, экономика которой борется с санкциями. Китай стремится создать более широкую коалицию развивающихся стран, чтобы расширить влияние Пекина и укрепить его усилия по конкуренции с США на мировой арене.

"Традиционная система глобального управления стала нефункциональной, неполноценной и бездействующей. БРИКС все больше становится силой в защите международной справедливости", – заявил ранее посол Китая в ЮАР Чэнь Сяодун

Эксперты с настороженностью относятся к повестке саммита. Эксперт по международным отношениям из исследовательского центра Observer Research Foundation Харш Пант отметил, что Индия стремится к тому, чтобы платформа БРИКС не превратилась "в откровенно антизападную", а такая возможность существует, поскольку и Россия, и Китай имеют свою повестку дня.

"Индия и, прежде всего, Моди не заинтересованы в формировании индийской внешней политики в антизападном направлении. БРИКС задумывалась как геоэкономическая платформа, но сейчас она превращается в геополитическую, и Индия вряд ли будет с этим согласна". Харш Пант

По словам официальных представителей ЮАР, более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС. Двадцать три страны, как полагают, официально попросили о приеме.

Посол по особым поручениям ЮАР в Азии и странах БРИКС Анил Суклал сказал, что одной из причин, по которой страны выстраиваются в очередь для вступления в группу, является "очень поляризованный мир", который "еще больше поляризовался из-за войны в Украине", и что страны вынуждены занимать одну из сторон.

"Страны Юга не хотят, чтобы им указывали, кого поддерживать, как себя вести и как вести свои суверенные дела. Сейчас они достаточно сильны, чтобы отстаивать свои позиции". Анил Суклал

Среди потенциальных новых членов – Иран и Венесуэла, пострадавшие от санкций и находящиеся в дипломатической изоляции.

Россия также рассматривает саммит как возможность укрепить свои альянсы в развивающихся странах, особенно в Африке. В июле Путин принимал в Санкт-Петербурге африканских лидеров на втором саммите Россия-Африка.



Африканских кандидатов на вступление в БРИКС, таких как Эфиопия и Нигерия, привлекает приверженность блока реформам ООН, которые дадут Африке более весомый голос в мире. Другие считают, что расширенный состав БРИКС сможет добиться изменений во Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде и Всемирном банке.

Однако Индия выступает против вступления в БРИКС новых членов без очень строгих гарантий. Также Индия опасается, что Пекин пополнит группу антизападными союзниками. По мнению экспертов консенсус между членами группы весьма маловероятен, а значит, и немедленное расширение группы также маловероятно.



Многие аналитики скептически относятся к надеждам на то, что даже расширенный БРИКС сможет оказать значительное влияние на геополитику.

С момента создания блока в 2009 году его амбиции по оказанию значительного глобального политического и экономического влияния были подорваны различиями между ценностями, интересами и политическими системами его членов.