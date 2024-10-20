Президент Бразилии упал в ванной и не полетел в Казань на саммит БРИКС

78-летний Луис Инасиу Лула да Силва из-за травмы не смог полететь на саммит в Россию, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Globo, 19 октября после возвращения из Сан-Пауло президент пошел в ванную своей резиденции Дворца Алворада, где сел на скамью, которая опрокинулась. Лула упал и ударился головой, повредив затылок. Президента экстренно доставили в больницу и наложили несколько швов.

Фото: X/JoseAloiseBahia

В медицинском заключении, говорится о порезе на затылке, а на МРТ нашли небольшое кровотечение – симптом легкого сотрясения мозга. В этой области находится затылочная кость, которая соединена с позвоночником, и затылочная доля, расположенная в задней части мозга.

"Серьезная травма этой части головы грозит привести к слепоте или неспособности узнавать предметы", – пишет издание.

Отмечается, что врачи посоветовали политику отменить поездку в Россию и отдохнуть в течение трех дней, наиболее критических в отношении отека мозга. Медики при этом заверяют, что президент в порядке.

Вылет из Бразилии в Россию на саммит планировался 20 октября.

O presidente Lula cancelou uma viagem para a Rússia após um acidente doméstico. Ele teria sofrido uma queda e batido a cabeça no banheiro de casa, no Palácio da Alvorada. pic.twitter.com/xQKmDyyTk0 — Band Jornalismo (@BandJornalismo) October 20, 2024

В этот же день 20 октября в Молдове проводились выборы президента и референдум по вступлению в ЕС.