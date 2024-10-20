Президент Бразилии упал в ванной и не полетел в Казань на саммит БРИКС
По данным издания Globo, 19 октября после возвращения из Сан-Пауло президент пошел в ванную своей резиденции Дворца Алворада, где сел на скамью, которая опрокинулась. Лула упал и ударился головой, повредив затылок. Президента экстренно доставили в больницу и наложили несколько швов.
Фото: X/JoseAloiseBahia
В медицинском заключении, говорится о порезе на затылке, а на МРТ нашли небольшое кровотечение – симптом легкого сотрясения мозга. В этой области находится затылочная кость, которая соединена с позвоночником, и затылочная доля, расположенная в задней части мозга.
"Серьезная травма этой части головы грозит привести к слепоте или неспособности узнавать предметы", – пишет издание.
Отмечается, что врачи посоветовали политику отменить поездку в Россию и отдохнуть в течение трех дней, наиболее критических в отношении отека мозга. Медики при этом заверяют, что президент в порядке.
Вылет из Бразилии в Россию на саммит планировался 20 октября.
O presidente Lula cancelou uma viagem para a Rússia após um acidente doméstico. Ele teria sofrido uma queda e batido a cabeça no banheiro de casa, no Palácio da Alvorada. pic.twitter.com/xQKmDyyTk0— Band Jornalismo (@BandJornalismo) October 20, 2024
В этот же день 20 октября в Молдове проводились выборы президента и референдум по вступлению в ЕС.