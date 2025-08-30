В Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар
Самолет, направленный для тушения лесного пожара в районе Булдан провинции Денизли (Турция), потерпел крушение в районе Ятаган провинции Мугла, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az, при вынужденной посадке пострадал пилот.
Он был доставлен в ближайшую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Ранее в Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16. Пилот погиб.
