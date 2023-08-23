В Китае врач заметил симптомы опухоли мозга у клиентки ресторана и спас ей жизнь

В Китае в рамках празднования Дня врача чествовали доктора, который спас жизнь незнакомке. Он заметил симптомы опухоли мозга у женщины, обедавшей в ресторане, сообщает Zakon.kz.

Старший сотрудник отделения нейрохирургии городской народной больницы Чжуцзи Чжао Минг обратил внимание на внешность женщины, когда увидел ее в ресторане, сообщает SCMP.



"У нее были толстые губы и широкий нос. Кость лба выдавалась вперед, а пальцы были толстыми и большими. Это типичные симптомы аденомы гипофиза с гормоном роста. Опухоль у нее была злокачественной. В силу своего врачебного инстинкта я должен был сообщить ей об этом, несмотря на то, что меня могли неправильно понять. Я спросил ее, не было ли у нее плохого самочувствия в последнее время и не болеет ли она диабетом. Она сказала, что у нее диабет. Я сказал, что у нее может быть опухоль в мозгу". Чжао Минг

По словам женщины, диагноз незнакомца стал для нее шоком, поскольку ни один другой врач не обратил внимания на ее состояние. Через несколько дней она прошла обследование, которое показало, что у нее опухоль гипофиза – именно то, что Чжао диагностировал в ресторане.

Она позвонила Чжао и попросила его сделать необходимую операцию, и через несколько дней он удалил опухоль. Она полностью выздоровела и через неделю выписалась из больницы.