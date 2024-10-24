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Список государств-партнеров согласовали страны БРИКС

президент РФ, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 22:29 Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил о том, что страны БРИКС согласовали список государств-партнеров, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости.

"Мы согласовали с партнерами, что на первом этапе, имея в виду возможное расширение, мы пойдем по пути согласования списка стран-партнеров. Такой список согласован. Некоторые страны, которые участвовали в сегодняшних и вчерашних мероприятиях, передали нам свои предложения и запросы на полноформатное участие в работе объединения БРИКС", – сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС– межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина 23 октября 2024 года прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

Глава государства провел ряд бесед с участниками саммита, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Какие заявления сделал Токаев на саммите БРИКС, можно прочитать здесь.

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