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В Китае пожизненно осудили чиновника, занимавшегося криптомайнингом

Криптомайнинг Фото: pixabay
Сяо И бывший высокопоставленный провинциальный чиновник, которого уволили в 2021 году. Он проведет остаток жизни в тюрьме за получение взяток и злоупотребление властью, сообщает Zakon.kz.

Сяо был бывшим заместителем председателя провинциального комитета Народного политического консультативного комитета Китая провинции Цзянси и бывшим главой компартии города Фучжоу.

С 2017 по 2021 год он оказывал финансовую, капитальную и электрическую поддержку местным компаниям, занимающимся криптовалютным майнингом, что являлось нарушением действующих в стране правил.

Кроме того, в период с 2008 по 2021 год он получил взятки на сумму около 125 млн юаней (7,8 млрд тенге) и оказывал услуги некоторым компаниям и частным лицам.

Он помогал местной компании по добыче криптовалюты скрывать свою деятельность, маскируясь под компанию, занимающуюся большими данными и облачными вычислениями.

Бывший чиновник также попросил соответствующие государственные ведомства сфабриковать статистику о высоком энергопотреблении компании – в результате работы 160 тыс. машин для добычи криптовалют, – которое составляло 10% от общего потребления электроэнергии в Фучжоу.

Действия Сяо привели к большим потерям госсобственности и нанесли ущерб национальным интересам, что представляет собой "чрезвычайно серьезное дело с крайне тяжелыми последствиями". Все его личное имущество конфискуют.

61-летний Сяо – самый высокопоставленный китайский чиновник, получивший наказание за поддержку криптовалютного майнинга.

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