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В Китае к пожизненному заключению приговорили экс-главу федерации футбола

Футбол Суд Скандал Китай, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 18:09 Фото: pixabay
26 марта четверо высокопоставленных футбольных чиновников, в их числе бывший глава китайской футбольной ассоциации (CFA) Чэнь Сююань и вице-президент Юй Хунчэнь, были приговорены к тюремному заключению за получение взяток, сообщает Zakon.kz.

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По информации издания Global Times, бывший президент CFA приговорен к пожизненному заключению за взятку на общую сумму более 81 млн юаней (11,23 млн долларов). Кроме того, Чэнь Сююань пожизненно лишен политических прав, а все его личное имущество было конфисковано.

Суд установил, что в период с 2010 по 2023 год Чэнь злоупотреблял своим положением президента CFA, чтобы оказывать помощь различным юридическим и физическим лицам в заключении проектных контрактов, инвестиционных операциях и организаций мероприятий.

Футбол Коррупция Суд , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 18:09

Фото: thecfa.cn

За свои услуги экс-глава CFA незаконно получил сумму, эквивалентную более 81 млн юаней. Его действия расценены как особо серьезный случай взяточничества. Во время своего пребывания на руководящей должности в CFA он использовал свое влияние в интересах нескольких футбольных клубов и региональных футбольных ассоциаций. 

В ходе судебного разбирательства были учтены смягчающие обстоятельства, Чэнь сотрудничал с властями, признаваясь в своих преступлениях, раскрывая ранее нераскрытые случаи взяточничества и разоблачая преступную деятельность других лиц.

Футбол Скандал Суд, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 18:09

Фото: thecfa.cn

Более того, Чэнь выразил искреннее раскаяние, активно возвращая нечестно полученные доходы.

Народный суд Китая приговорил бывшего заместителя главы CFA Китая Юй Хунчэня к 13 годам тюремного заключения. Сумма его незаконных доходов составила более 22,54 млн юаней. Бывший заместитель генерального секретаря CFA Чэнь Юнлян получил 14 лет тюрьмы, а бывший генеральный менеджер китайской Суперлиги (CSL) Дун Чжэн приговорен к восьми годам тюремного заключения.

Тем временем осужденный за изнасилование знаменитый бразильский футболист Дани Алвес временно освобожден из-под стражи под залог в 1 млн евро. Ему помог выйти из тюрьмы бывший одноклубник Мемфис Депай. 

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