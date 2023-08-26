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Тела всех погибших и бортовые самописцы нашли на месте крушения самолета в РФ

крушение самолета Фото: Telegram/gazetaru
Пресс-служба следственного комитета России заявила о том, что найдены тела всех погибших при крушении самолета в Тверской области, сообщает Zakon.kz.
"В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела десяти погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы", – заявили в ведомстве через Telegram.

Согласно опубликованной информации, следствие изъяло бортовые самописцы, а также предметы и документацию, имеющие значение для установления всех причин авиакатастрофы. Помимо этого, назначены необходимые судебные экспертизы.

"Будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего", – отметили в пресс-службе.

23 августа в России разбился частный самолет. Авиакатастрофа произошла в Тверской области. Позже стало известно, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оказался в числе погибших. 

25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютной ложью заявления Запада о том, что за гибелью Пригожина может стоять Кремль.

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