Тела всех погибших и бортовые самописцы нашли на месте крушения самолета в РФ

Пресс-служба следственного комитета России заявила о том, что найдены тела всех погибших при крушении самолета в Тверской области, сообщает Zakon.kz.

"В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела десяти погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы", – заявили в ведомстве через Telegram.

Согласно опубликованной информации, следствие изъяло бортовые самописцы, а также предметы и документацию, имеющие значение для установления всех причин авиакатастрофы. Помимо этого, назначены необходимые судебные экспертизы.

"Будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего", – отметили в пресс-службе.

23 августа в России разбился частный самолет. Авиакатастрофа произошла в Тверской области. Позже стало известно, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оказался в числе погибших.



25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютной ложью заявления Запада о том, что за гибелью Пригожина может стоять Кремль.