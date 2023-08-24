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События вокруг Украины: что произошло к этому часу

Рухнувший самолет Пригожина Фото: РИА Новости
Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, сообщает Zakon.kz.
  • Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Украинский лидер сказал, что все понимают, кто конкретно имеет отношение к трагедии. 
  • США считают, что поставленной Киеву военной техники достаточно для контрнаступления, таких объемов помощи уже вряд ли стоит ждать в 2024 году, пишет американская газета Wall Street Journal;
  • Байден анонсировал новые санкции против России и поздравил Украину с днем независимости, отметив, что США продолжат помогать Киеву;
  • Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи, возможно, 4 сентября, сообщил дипломатический источник СМИ в Турции;
  • Немецкая разведка неверно оценивала ситуацию вокруг Украины накануне начала "российской спецоперации", заявил вице-канцлер Хабек. По его словам, Великобритания и США предупреждали о возможном начале боевых действий, но в Берлине решили, что все ограничится учениями;
  • Группа Вагнера без руководства Евгения Пригожина по-прежнему представляет серьезную угрозу для Польши, заявил заместитель министра финансов Марцин Горала;
  • США внесли в санкционный список по России 11 физлиц, в том числе мать главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил Минфин. Под санкции также попал международный детский центр "Артек";
  • Норвегия передаст Украине имеющиеся у неё истребители F-16, сообщили норвежские СМИ.

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Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Зеленский Владимир
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