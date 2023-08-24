События вокруг Украины: что произошло к этому часу

Фото: РИА Новости

Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, сообщает Zakon.kz.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Украинский лидер сказал, что все понимают, кто конкретно имеет отношение к трагедии.



США считают, что поставленной Киеву военной техники достаточно для контрнаступления, таких объемов помощи уже вряд ли стоит ждать в 2024 году, пишет американская газета Wall Street Journal;

Байден анонсировал новые санкции против России и поздравил Украину с днем независимости, отметив, что США продолжат помогать Киеву;

Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи, возможно, 4 сентября, сообщил дипломатический источник СМИ в Турции;

Немецкая разведка неверно оценивала ситуацию вокруг Украины накануне начала "российской спецоперации", заявил вице-канцлер Хабек. По его словам, Великобритания и США предупреждали о возможном начале боевых действий, но в Берлине решили, что все ограничится учениями;

Группа Вагнера без руководства Евгения Пригожина по-прежнему представляет серьезную угрозу для Польши, заявил заместитель министра финансов Марцин Горала;

США внесли в санкционный список по России 11 физлиц, в том числе мать главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил Минфин. Под санкции также попал международный детский центр "Артек";

Норвегия передаст Украине имеющиеся у неё истребители F-16, сообщили норвежские СМИ. Читайте также "Человек сложной судьбы. Ошибки у него были серьезные". Путин высказался о Евгении Пригожине "Он мой племянник". Садыр Жапаров объяснил, почему подарил коня казахскому акыну Китай ввел запрет на японские морепродукты в связи с выбросом вод АЭС "Фукусима

Следите за новостями zakon.kz в: