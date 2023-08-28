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События вокруг Украины: что произошло к этому часу

События вокруг Украины: что произошло к этому часу Фото: pixabay
Турция и ООН готовятся к переговорам по зерновой сделке с Россией, а Украина может не стать членом НАТО, пока идет конфликт, сообщает Zakon.kz.
  • Турция и ООН готовятся к трехсторонним переговорам по зерновой сделке с технической делегацией России в Стамбуле. В их планах сделать конкретные предложения по возобновлению сотрудничества.
  • Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет конфликт. Бретон отметил, что в противном случае это будет означать вступление в конфликт всех стран альянса.
  • В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации.
  • Нехватка квалифицированных переводчиков стала самой большой проблемой для натовских офицеров при подготовке украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС – Financial Times.
  • Конкретных договоренностей о возобновлении зерновой сделки с участием России, Турции и Катара нет – Песков.
  • Истребители F-16 впервые могут быть использованы Украиной весной 2024 года – министр обороны Украины Алексей Резников.
  • Россия разместила в Беларуси тактическое ядерное оружие и усилила совместную авиагруппировку в ответ на агрессивное поведение западных соседей – заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что мир в Украине не может быть установлен путем простого прекращения огня с подтверждением фактического положения дел.

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