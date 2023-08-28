События вокруг Украины: что произошло к этому часу
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Турция и ООН готовятся к переговорам по зерновой сделке с Россией, а Украина может не стать членом НАТО, пока идет конфликт, сообщает Zakon.kz.
- Турция и ООН готовятся к трехсторонним переговорам по зерновой сделке с технической делегацией России в Стамбуле. В их планах сделать конкретные предложения по возобновлению сотрудничества.
- Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет конфликт. Бретон отметил, что в противном случае это будет означать вступление в конфликт всех стран альянса.
- В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации.
- Нехватка квалифицированных переводчиков стала самой большой проблемой для натовских офицеров при подготовке украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС – Financial Times.
- Конкретных договоренностей о возобновлении зерновой сделки с участием России, Турции и Катара нет – Песков.
- Истребители F-16 впервые могут быть использованы Украиной весной 2024 года – министр обороны Украины Алексей Резников.
- Россия разместила в Беларуси тактическое ядерное оружие и усилила совместную авиагруппировку в ответ на агрессивное поведение западных соседей – заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.
- Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что мир в Украине не может быть установлен путем простого прекращения огня с подтверждением фактического положения дел.
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