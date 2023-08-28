События вокруг Украины: что произошло к этому часу

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Турция и ООН готовятся к переговорам по зерновой сделке с Россией, а Украина может не стать членом НАТО, пока идет конфликт, сообщает Zakon.kz.

Турция и ООН готовятся к трехсторонним переговорам по зерновой сделке с технической делегацией России в Стамбуле. В их планах сделать конкретные предложения по возобновлению сотрудничества.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет конфликт. Бретон отметил, что в противном случае это будет означать вступление в конфликт всех стран альянса.

В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации.

Нехватка квалифицированных переводчиков стала самой большой проблемой для натовских офицеров при подготовке украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС – Financial Times.

Конкретных договоренностей о возобновлении зерновой сделки с участием России, Турции и Катара нет – Песков.

Истребители F-16 впервые могут быть использованы Украиной весной 2024 года – министр обороны Украины Алексей Резников.

Россия разместила в Беларуси тактическое ядерное оружие и усилила совместную авиагруппировку в ответ на агрессивное поведение западных соседей – заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что мир в Украине не может быть установлен путем простого прекращения огня с подтверждением фактического положения дел. Читайте также Китай с 30 августа отменяет тестирование на COVID-19 для въезжающих Названа причина разрушительного пожара на Гавайях Стал известен уровень радиации в океане после сброса воды с Фукусимы

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