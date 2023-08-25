Стало известно, когда суд рассмотрит дело Трампа

Суд постановил, что по существу рассмотрит дело Трампа и его пособников 23 октября, сообщает Zakon.kz

Как пишет РИА Новости, прокуратура запросила единую дату начала слушаний для всех подзащитных.

Заседание для формального зачтения обвинений с возможностью дать на них ответ запланировано на 6 сентября, обмен доказательной базой предлагается провести в срок до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп обещал добровольно явиться в тюрьму Фултон.

2 августа Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. По двум пунктам политику грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум – до 20 лет. На первом судебном заседании по этому делу Трампа арестовывать не стали, отпустив под обязательство о явке.

15 августа суд присяжных выдвинул Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования. Это стало четвертым по счету уголовным делом в отношении политика.