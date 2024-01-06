Верховный суд США рассмотрит апелляцию Трампа о возможности участвовать в выборах
Суд назначил устные прения на 8 февраля, пишет CNN.
Если судьи придут к выводу, что Трамп не имеет права занимать государственные должности, то любые голоса, отданные за него, не будут учитываться.
Решение суда штата, принятое в прошлом месяце, практически гарантировало, что судьям придется заняться политически чреватым делом и решить спорный вопрос о том, можно ли исключить Трампа из избирательных бюллетеней. Хотя решение Колорадо применимо только к этому штату, суды в нескольких других штатах также рассматривали жалобы на право Трампа участвовать в выборах.
В предвыборном штабе Трампа заявили, что приветствуют "справедливое слушание" в Верховном суде по вопросу об оспаривании результатов голосования в Колорадо.
Официальное обращение от Трампа в Верховный суд США поступило в среду, 3 января, накануне окончания срока, на который было отложено заседание суда Колорадо, который постановил 20 декабря исключить Дональда Трампа из кандидатов на пост президента.