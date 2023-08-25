В Кремле назвали ложью заявления о причастности к гибели Пригожина
Фото: Telegram/voenkor_rusvesnaa
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютной ложью заявления Запада о том, что за гибелью Пригожина может стоять Кремль, сообщает Zakon.kz.
Говоря о причинах катастрофы, пресс-секретарь президента РФ заявил, что фактов пока немного, их предстоит выяснить следствию.
Официальные итоги расследования будут опубликованы позже.
23 августа в России разбился частный самолет. Авиакатастрофа произошла в Тверской области.
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