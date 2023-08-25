В Кремле назвали ложью заявления о причастности к гибели Пригожина

Фото: Telegram/voenkor_rusvesnaa

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютной ложью заявления Запада о том, что за гибелью Пригожина может стоять Кремль, сообщает Zakon.kz.

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