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В Кремле сделали заявления о контактах с Павлом Дуровым

Павел Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 17:21 Фото: Instagram/durov
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько заявлений о предполагаемых контактах Кремля и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

Слова Пескова цитирует РИА "Новости". Он отметил, что глава РФ Владимир Путин и Павел Дуров никогда не встречались, а у Кремля не было никаких договоренностей с предпринимателем.

"Нет, насколько мне известно, никогда", – сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о возможных контактах Путина и Дурова.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

28 августа суд в Париже освободил Дурова из-под стражи под залог.

Ордер на арест также был выдан и в отношении его брата и соучредителя соцсети Николая.

29 августа сооснователь Telegram стал участником еще одного расследования.

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