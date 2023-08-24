Трагедия под Тверью: как мир отреагировал на авиакатастрофу и смерть Пригожина

23 августа в России разбился частный самолет. Как сообщили СМИ, авиакатастрофа произошла в Тверской области. Тут же появилась информация, что бизнес-джет принадлежал основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, и что он был в списках пассажиров. Ближе к ночи его гибель подтвердили.

Zakon.kz собрал всю известную на момент публикации информацию о крушении самолета, который принадлежал основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, а также о личности погибшего.

Евгений Пригожин – основатель частной военной компании "Вагнер". 23 июня он обвинил Минобороны России в целенаправленном нанесении удара по лагерю наемников и объявил о "марше справедливости" против военного руководства страны. На следующий день наемники ЧВК "Вагнер" под руководством Пригожина захватили Ростов-на-Дону и "все ключевые объекты" в Воронеже. Они намеревались добраться до Москвы. Но уже вечером 24 июня Пригожин остановил наступление и объявил о возвращении бойцов в места дислокации их соединений.

В Кремле заявили, что в обмен на прекращение мятежа Пригожин согласился "уйти" вместе со своими наемниками в Беларусь. Независимые наблюдатели впоследствии действительно зафиксировали появление в Беларуси отрядов ЧВК "Вагнер". При этом самолет самого Пригожина неоднократно летал между Беларусью и Россией. Один раз бизнесмен и командиры ЧВК побывали в Кремле и встретились с президентом РФ Владимиром Путиным.

Известие о крушении

Фото: Telegram/gazetaru

Вечером в Telegram-каналах появилась информация, что под селом Куженкино в Тверской области упал частный самолет. Бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 летел из Москвы в Санкт-Петербург. Самолет пропал с радаров около 18:11 по московскому времени в Бологовском районе Тверской области.



Спустя полчаса в Сети стали появляться видеосвидетельства крушения Embraer и комментарии очевидцев о том, что предшествовало падению. Отмечалось, что самолет вошел в штопор и за секунды рухнул на землю, "сгорев целиком". Многие свидетели авиакатастрофы, которые случайно запечатлели трагедию на видео, рассказывали, что крушение сопровождали два взрыва в небе.

В Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" размещены первые секунды падения бизнес-джета. Автор ролика сообщил: "Было два взрыва. Крыло и стабилизатор упали на станции Куженкино, а фюзеляж и крыло упали на село Куженкино в двух километрах от бывшей фермы. Гражданские не пострадали, на дома не попало".

Были и другие видео от свидетелей трагедии. Жители области, проезжая мимо места падения самолета, сняли горящие обломки. Но на кадрах отчетливо виден бортовой номер самолета – RA-02795, который значился на крыле воздушного судна.

В Росавиации подтвердили, что разбившийся самолет – бизнес-класса, производства Embraer, вмещающий 13 человек. По данным ведомства, в списках пассажиров значатся фамилия и имя Евгения Пригожина. Находился ли основатель ЧВК "Вагнер" на борту – было неизвестно.

Выживших нет

Позже МЧС РФ сообщило, что все люди погибли. На место трагедии выехала следственная группа. Восемь тел, обнаруженные на месте падения самолета, были сильно изувечены. Практически все сильно обгорели. Специалисты предположили, что потребуется ДНК-экспертиза. Комиссия Росавиации начала сбор информации о рухнувшем бизнес-джете, изучая материалы о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета. Проверялись данные о работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. В СК отметили, что причину авиакатастрофы установят после проведения комплекса следственных действий.

Сервис Flightradar24, который отслеживает полеты самолетов по сигналам транспондеров, зафиксировал полет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 с 17:59 московского времени по 18:11. Судя по траектории полета, самолет включил транспондер уже в воздухе – так иногда делают бизнес-джеты. В это время самолет находился на высоте 3,7 километра в районе подмосковного города Зеленоград и летел со скоростью 585 километров в час, набирая высоту и ускоряясь. В районе деревни Шернево транспондер перестал посылать сигнал.

Перед крушением местные жители слышали несколько громких хлопков, затем у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино. Среди версий произошедшего рассматривается теракт, сообщали некоторые СМИ. Хвост бизнес-джета Embraer-135 обнаружили в 3,5 километра от места крушения. Следов поражения ПВО на нем не было видно. Другие части упавшего самолета нашли примерно в двух километрах от места крушения.

По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Дело о крушении поручили следователю Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибулу, пишет РБК. Он расследовал крушение SSJ 100 в 2019 году и авиакатастрофу в аэропорту Внуково в 2014 году, в которой погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

24 августа стало известно, что следователи допросят всех, кто имел доступ к ангару, в котором ремонтировали бизнес-джет Евгения Пригожина, пишет 112. Проверяется версия о взрывном устройстве на борту. Круг лиц, которые могли его заложить, очень ограничен. Сейчас их всех силовики вызывают на беседу.

Как стало известно, перед последним вылетом Embraer Legacy десять дней простоял на ремонте. Второй пилот Рустам Каримов накануне катастрофы прилетел из Санкт-Петербурга, чтоб забрать борт и вылететь обратно с группой пассажиров, в которую входили Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Именно в ремонтном ангаре заложить взрывчатку было проще всего, предполагают специалисты. У следователей пока нет подозреваемых, но управляющие ООО "МНТ-Аэро" будут допрошены.

Рассматриваются все версии произошедшего, в том числе "внешнее воздействие".

Погиб ли Пригожин?

Российские СМИ сообщили, что Пригожин 23 августа действительно вылетел в Россию из Африки, на борту с ним якобы был весь командный состав ЧВК "Вагнер". Источник Readovka заявил, что сообщения о смерти Евгения Пригожина на момент авиакатастрофы преждевременные. Точной информации о кончине, а также смерти командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина не было. По данным источника, Евгений Пригожин мог находиться в другом самолете. В целях конспирации бизнесмен регулярно всех сбивал с толку: Пригожин мог зарегистрироваться на один борт, а в это время совершать перелет на другом самолете.

При этом некоторые СМИ со ссылкой на Росавиацию сообщали, что второй самолет Евгения Пригожина на момент трагедии разворачивался над Москвой, направляясь к аэропорту. Позже он сел во Внуково, согласно данным Flightradar. При этом близкие Пригожина сообщали, что и после благополучной посадки не могут до Евгения дозвониться.

Чуда не случилось

О гибели Пригожина сообщил связанный с вагнеровцами телеграм-канал Grey Zone. О том, что при крушении самолета погибли Евгений Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин, а их тела предварительно опознаны, сообщил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Также смерть Евгения Пригожина и командира "ЧВК Вагнер" Дмитрия Уткина подтвердил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов:

"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", – заявил он.

Реакция на гибель командира ЧВК "Вагнер"

Информация о крушении самолета в Тверской области появилась в эфире федеральных телеканалов. Кроме того, телеканал ВВС сообщил, что о катастрофе проинформировали президента США. Джо Байден заявил, что он точно не знает, что произошло, при этом он не удивлен. У лидера Штатов нет достаточных сведений для ответа, но он уверен: "В России мало что происходит такого, за чем не стоял бы Путин".

В Кремле же пока никак не прореагировали на известие о предполагаемой гибели основателя ЧВК "Вагнер".

Ночью у "Вагнер-Центра" в Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал. Люди несли цветы и свечи к дверям кафе "Патриот", которое связывают с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Летом в этом кафе погиб военкор Владлен Татарский в результате взрыва.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стремительное подтверждение гибели главы ЧВК "Вагнер" представителями Росавиации выглядит подозрительно. "Начинается "Смутное время" с многочисленными смертями", – заявил Подоляк.

О крушении высказался и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина не имеет отношения к гибели Пригожина: "Все понимают, кто имеет отношение", заявил президент Украины. При этом он пошутил, что "когда Украина обращалась к миру касательно самолетов, мы не это имели ввиду".

После трагедии

Тела погибших в авиакатастрофе, в том числе Пригожина и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, доставили рано утром 24 августа в Тверское областное бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщает MSK1. На месте авиакатастрофы до сих пор работают криминалисты.

Позже в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" сообщили, что согласно информации собственного источника, тело Евгения Пригожина официально опознано в морге, его опознал один из командиров ЧВК "Вагнер". Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировкам в морге был опознан второй глава "Вагнера" Дмитрий Уткин.

Росавиация опубликовала список пассажиров бизнес-джета, потерпевшего крушение в Тверской области. По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин. Члены экипажа: Алексей Левшин, командир, Рустам Каримов, второй пилот, Кристина Распопова, бортпроводник. Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

На следующий день сервис Flightradar опубликовал точный отчет о крушении бизнес-джета. По его данным, в 18:10 борт поднялся на высоту 8,5 километра над Тверью. Затем следовали 9 минут горизонтального полета и набор высоты до 9,1 километра. В 18:19 Embraer Legacy 600 начал падать. Самолет резко потерял высоту за 22 секунды на 2,5 километра. После этого связь с ним прервалась.

Точные причины авиакатастрофы под Тверью будут известны позже. Общественность ждет расшифровки с "черных ящиков". Но будут ли они опубликованы – неизвестно.

К слову, 23 августа ровно два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер". Пригожин объявил о своем "марше справедливости" вечером 23 июня.