Раскрыты секреты подготовки обращения Бориса Ельцина об отставке

Российский журналист и фотокорреспондент Юрий Феклистов, который проработал с Борисом Ельциным более 10 лет, рассказал, что подготовка его обращения об отставке с поста президента России была строго засекречена, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил ТАСС.

"Это была очень секретная операция, чтобы не произошла утечка. Обычно записывали обращение заранее, за два-три дня в Кремле. Выставляется свет, елка, оборудование тяжелое, и это все снимается, в этом никакой секретности нет. А потом запись пускают в эфир уже в ночь с 31 на 1 января. В этот раз это было снято днем", – рассказал Феклистов.

По словам фотокорреспондента, решение Ельцина стало для него полной неожиданностью. Обращение президента было записано и объявлено еще до наступления Нового года.

"Он сказал такие слова, от которых были мурашки по коже", – отметил Феклистов, добавив, что текст обращения был написан Валентином Юмашевым.

Журналист также поделился, что в тот день супруга Бориса Ельцина, Наина, плакала, но не от горя: "Она была счастлива, потому что с него наконец свалился этот груз". По его словам, после отставки Ельцин стал чувствовать себя лучше: поправил здоровье, похудел, начал путешествовать и ездить по разным странам.

Феклистов отметил, что Наина Ельцина была особенно рада тому, что до президентских выборов оставалось еще несколько месяцев, и напряжение значительно спало.

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