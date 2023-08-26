В Бостоне семь человек пострадали во время стрельбы на параде
Фото: pixabay
В Бостоне семь человек пострадали во время стрельбы на параде, который посвящен карибской культуре, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации телеканала CNN, пострадавшие госпитализированы с незначительными ранениями. Полицейские задержали нескольких человек и изъяли у них огнестрельное оружие.
Отмечается, что в Бостоне в эти дни проходят два парада, которые являются частью ежегодного карнавала карибской культуры.
Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек.
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