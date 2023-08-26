В Бостоне семь человек пострадали во время стрельбы на параде, который посвящен карибской культуре, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала CNN, пострадавшие госпитализированы с незначительными ранениями. Полицейские задержали нескольких человек и изъяли у них огнестрельное оружие.

Отмечается, что в Бостоне в эти дни проходят два парада, которые являются частью ежегодного карнавала карибской культуры.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек.