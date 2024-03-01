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Стрельба произошла у больницы в Турции, семь человек пострадали

Стрельба произошла у больницы в Турции, семь человек пострадали , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 22:15 Фото: ntv.com
Стрельба произошла в кафетерии у входа в больницу в турецкой провинции Денизли, ранены семь человек, сообщает Zakon.kz.

По информации местного телеканала NTV, стрельбу устроили двое неизвестных у здания университетской больницы Памуккале.

В результате стрельбы пострадали семь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. 

Полицейские прибыли на место происшествия быстро, однако нападавшие успели скрыться. Их личности пока не установлены. 

Ранее сообщалось о другой стрельбе. В Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", началась стрельба. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. В результате были ранены 22 человека. 

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