Стрельба произошла у больницы в Турции, семь человек пострадали

Стрельба произошла в кафетерии у входа в больницу в турецкой провинции Денизли, ранены семь человек, сообщает Zakon.kz.

По информации местного телеканала NTV, стрельбу устроили двое неизвестных у здания университетской больницы Памуккале.



В результате стрельбы пострадали семь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Полицейские прибыли на место происшествия быстро, однако нападавшие успели скрыться. Их личности пока не установлены.

Ранее сообщалось о другой стрельбе. В Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", началась стрельба. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. В результате были ранены 22 человека.