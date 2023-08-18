В Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек

Один человек погиб в результате стрельбы в Лас-Вегасе в американском штате Невада, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты Las Vegas Sun, стрельба произошла в 14:40 по местному времени (03:40 по времени Астаны).

Как уточняется, еще два человека получили ранения. Однако о состоянии их здоровья не сообщается.

Известно, что подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане подросток открыл стрельбу из окна квартиры.