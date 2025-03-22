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События

Астана на час погрузилась во тьму

Астана, акция &quot;час Земли&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 00:18 Фото: акимат Астаны
22 марта на тысячах зданий и архитектурных сооружений по всему миру на один час отключили подсветку. Эту акцию поддержали почти 50 объектов в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный акимат.

По информации акимата, с 20:30 по 21:30 прошла международная экологическая акция "Час Земли".


"Час Земли" – ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимает участие более 2 млрд. человек со всего мира. Это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на 1 час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку", – говорится в сообщении.

В 2025 году "Час Земли" в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны.

О том, как астанчане праздновали Наурыз мейрамы, можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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