В США мощный пожар разгорелся на нефтеперерабатывающем заводе

Сильнейший пожар разгорелся на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Marathon Petroleum в американском городе Гэрривилл в штате Луизиана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала CNN, городские власти объявили эвакуацию населения, проживающего в радиусе 3 км от места возгорания, а сам пожар уже видно из космоса.

По данным компании, возгорание локализовано, пострадавших нет. Пожарные службы борются с огнем и осуществляют замеры концентрации токсичных веществ воздуха.

"Будет проведено расследование, чтобы установить причину возгорания", – заключается в материале.

BREAKING: Large fire burning at Marathon Oil Refinery in Garryville, Louisiana.



Chemical leak, fire reported at Marathon Petroleum refinery in Garyville; evacuation order issued pic.twitter.com/WmlfmZzKvi — BizzyBeeMarie (@marie_bizzy) August 25, 2023

Ранее сообщалось, что стоимость барреля нефти марки Brent упала на этой неделе до месячного минимума в 82 доллара из-за рецессии в экономике развитых стран.