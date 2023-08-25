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В США мощный пожар разгорелся на нефтеперерабатывающем заводе

пожар на НПЗ в США Фото: скриншот видео
Сильнейший пожар разгорелся на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Marathon Petroleum в американском городе Гэрривилл в штате Луизиана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала CNN, городские власти объявили эвакуацию населения, проживающего в радиусе 3 км от места возгорания, а сам пожар уже видно из космоса.

По данным компании, возгорание локализовано, пострадавших нет. Пожарные службы борются с огнем и осуществляют замеры концентрации токсичных веществ воздуха.

"Будет проведено расследование, чтобы установить причину возгорания", – заключается в материале.

Ранее сообщалось, что стоимость барреля нефти марки Brent упала на этой неделе до месячного минимума в 82 доллара из-за рецессии в экономике развитых стран.

Елена Беляева
США
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