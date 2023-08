В США мощный пожар разгорелся на нефтеперерабатывающем заводе

Согласно информации телеканала CNN, городские власти объявили эвакуацию населения, проживающего в радиусе 3 км от места возгорания, а сам пожар уже видно из космоса.

По данным компании, возгорание локализовано, пострадавших нет. Пожарные службы борются с огнем и осуществляют замеры концентрации токсичных веществ воздуха.

BREAKING: Large fire burning at Marathon Oil Refinery in Garryville, Louisiana.



Chemical leak, fire reported at Marathon Petroleum refinery in Garyville; evacuation order issued pic.twitter.com/WmlfmZzKvi